بالفيديو.. تفاصيل لقاء رئيس الأركان المصري وحفتر في ليبيا2017-05-18 13:45:38
التقى رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمود حجازي، بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، وشيوخ القبائل العربية بالمنطقة الشرقية في ليبيا، وذلك في احتفال الجيش الوطني الليبي، بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة، التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة.
وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه أجريت للفريق محمود حجازي، مراسم استقبال رسمية بمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعقبها لقاء مع المشير خليفة حفتر، حضره عدد من كبار القادة من الجانبين.
وأشار المتحدث العسكري، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن رئيس الأركان، قدم التهنئة للجيش الليبي، بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية الكرامة، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية، في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها ليبيا والمنطقة، كذلك تنسيق الجهود والتعاون العسكري المشترك لإحكام السيطرة الأمنية وتأمين الحدود، إضافة إلى التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين.
وأكد حجازي، عمق الروابط التاريخية والشعبية، التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية، على دعم مصالح الأشقاء الليبيين، وكذا دعم المساعي الرامية إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، معرباً عن ثقته في قدرة المؤسسات الفاعلة في ليبيا على التوافق وبناء دولة ديمقراطية حديثة، ترتكز على أسس من الثوابت الوطنية الليبية.
من جانبه، ثمّن خليفة حفتر، الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع القوات المسلحة المصرية، لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، والقضاء على الإرهاب، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وفى ختام الزيارة، التقى الفريق محمود حجازي، برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش الوطني، عدداً من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية، كما وجهوا الشكر للقيادة السياسية المصرية لجهودها على دعم استقرار ليبيا.
وشدد رئيس الأركان المصري، على اعتزازه بالقواسم المشتركة والروابط الممتدة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى دورهم الفاعل في تحقيق وحدة الصف الليبي، ودعم الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب، والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية.
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