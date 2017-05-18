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مرتضى منصور: لا أعترف باتحاد الكرة لأنه «منحل»
مرتضى منصور‎

مرتضى منصور: لا أعترف باتحاد الكرة لأنه «منحل»

2017-05-18 13:56:28
أ ش أ

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعترف بالاتحاد المصري لكرة القدم لأنه اتحاد منحل بحكم محكمة القضاء الإداري، موضحا أن هاني أبوريدة نفسه لجأ للقضاء العادي لأن التقاضي حق مكفول للجميع.
جاء ذلك ردا على تهديدات اتحاد الكرة بإيقاف النشاط الكروي بالزمالك بداعي اللجوء للقضاء العادي في أزمة مباراة مصر المقاصة.
وقال مرتضى منصور - في تصريح للموقع الرسمي لنادي الزمالك - “لا يستطيع أحد إيقاف النشاط الرياضي في الزمالك، وإذا حدث سأقوم بإيقاف النشاط الرياضي بأكمله في مصر، أنا رجل قانون وأعي ما أقوله، فهذا ملعبي”.
وأضاف: “لدي مستندات توقف النشاط الرياضي في مصر، والقضاء هو الفيصل بيني وبين اتحاد الكرة”.
واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: “الزمالك مستمر في شكواه، وأكررها لا يستطيع رجل ايقاف النشاط الرياضي في الزمالك، القانون أفهمه جيدا”.

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