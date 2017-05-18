استعرض هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة برئاسته مع السادة الاعضاء التحسن الملحوظ الذى شهدته السياحة خلال الربع الاول من ٢٠١٧ مقارنة بالعام الماضى، قال فيه أن هناك زيادة بنسبة 51% فى أعداد السياحة الوافدة، و38%‏ بالسوق العربى، وأكثر من 60%‏ من السوق الاوروبى، مضيفا أن هناك زيادة فى الليالى السياحية بنسبة 107% و ارتفاع متوسط إنفاق الفرد بأكثر من 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار الدميرى إلى أن هذا جاء نتيجة الجهود المستمرة لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والإقدام على إطلاق حملات دعائية ممنهجة فى 11 دولة منذ منتصف شهر سبتمبر الماضى اضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للدولة تضافرا مع كافة القطاعات وعن طريق استضافة و استغلال زيارة العديد من مشاهير وأعلام السياسة و الفن و الرياضة مما أسهم إيجابيا فى رفع الحظر الجوى كاملا عن المقاصد السياحية المصرية من معظم الدول الاوروبية.

و أكد الدميرى على التعاون المستمر بين وزارة السياحة و المستثمرين و القطاع الخاص العاملين فى المجال السياحى، مثمنا جهودهم و مشيرا إلى أن وزارة السياحة تعتبر القطاع الخاص شركاء للنجاح.

و من أهم التوصيات التى أقرها المجلس موافقته على رفع مذكرة لوزير السياحة بشأن الاستعانة ببيت خبرة لتقييم الوضع الحالى لهيئة تنشيط السياحة وإعادة هيكلتها و الخروج بتوصيات لتطوير أداء الهيئة إداريا بما يتوافق مع معايير الادارة العالمية ومعطيات السوق ولضمان سرعة انجاز العمل، وتقليص حجم الروتين بها، مضيفا أنه تم وضع معايير علمية لتقييم أداء المكاتب الخارجية للهيئة والقائمين عليها للوصول إلى آلية علمية للتقييم طبقا لمعايير محددة و قابلة للقياس.

وأوضح الدميري أنه فى ضوء سياسة الدولة لترشيد الإنفاق تم تعليق العمل فى عدة مكاتب خارجية، كان آخرها مكتب نيويورك، و أنه سيتم إدارتها من القاهرة بطريقة أكثر فاعلية، بحيث يتحقق أوسع تغطية للأسواق الخارجية، كما سيتم تدريب الكوادر الشابة بالهيئة للقيام بهذا العمل.

وقال الدميرى أنه خلال الفترة الماضية تم التغلب على العديد معوقات سير العمل بين هيئة تنشيط السياحة و شركة JWT المسئولة عن الحملة الدعائية خاصة فيما يتعلق بصرف الفواتير، لافتا إلى أن يحيى راشد وزير السياحة أصدر قرارا بتشكيل لجنة مصغرة تضم رئيس هيئة تنشيط السياحة و حمدى صبحى أمين عام وزارة السياحة والسيدة نهاد جمال الدين مدير عام التخطيط و المتابعة بالهيئة والخبير التسويقى محمد عامر، لمتابعة إنجاز العمل فيما يخص أداء شركة الدعاية وعملها، و تذليل العقبات فيما يتعلق بسير العمل، ومتابعة الحملة الدعائية التى تقوم بها الشركة بالتعاون مع المكاتب الخارجية واللجنة الفنية واللجنة المالية بالهيئة للتأكد من سيولة الأداء بما يخدم الصالح العام.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة الترويجية لمصر فى السوق العربى سوف تنطلق مطلع شهر رمضان، و تستمر طوال الشهر الكريم حتى عيد الفطرالمبارك، فى عدة دول عربية هى السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، و لبنان، والأردن، و تهدف الحملة لتشجيع العرب والأجانب المقيمين فى الدول الخليجية على زيارة مصر، مشيرا إلى أن السياحة العربية حققت أعلى معدلات لها خلال الأربعة أشهر المنقضية من ٢٠١٧، مقارنة بالسبع سنوات الاخيرة، بزيادة أكثر ٣٠% عن مثيلتها عام ٢٠١٠