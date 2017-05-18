أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مشيدا بقطاع الطاقة بألمانيا الذي يعد من أكثر القطاعات المتطورة تكنولوجياً والناجحة في العالم.

جاء ذلك في كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، في فعاليات الاجتماع السنوي العام الذي تنظمه الغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور يوليوس جورج لي سفير ألمانيا في القاهرة و أندرياس هرجنروزار الرئيس التنفيذي للغرفة.

ووفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، فقد توجه الدكتور محمد موسى في بداية كلمته بالشكر للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة على تنظيمها لهذا الحدث الهام ليس فقط نظرا للعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاع الكهرباء في مصر وألمانيا، ولكن أيضا للدور الهام الذي تقوم به الغرفة لدعم وتعزيز المشروعات المستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأوضح عمران أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإنشاء عدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته والتعرف على أحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق استدامة وكفاءة أنظمة الطاقة بما يتواءم مع أهداف التنمية الطموحة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية التغلب على تحديات الطاقة وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم حيث إنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي.

واستعرض عمران جهود الرئيس لتوقيع اتفاقية مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات، مشيرا إلى أن سيمنس تعمل على قدم وساق مع شركائها المحليين السويدى وأوراسكوم حيث تم تشغيل 12 وحدة حتى الآن قدرة كل منها 4800 ميجاوات، ويتم دخول باقي الوحدات بالكامل بحلول مايو 2018، وباستكمال المحطات الأربعة سيتم إضافة 16.4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بحوالي 50 في المائة.

وفي نهاية الكلمة أعرب عمران عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة التي تساعد على تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة الحالية بين مصر وألمانيا.