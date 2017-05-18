وزير الخارجية يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة2017-05-18 13:30:02
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أعرب عن تقديره لما يقوم به المجلس القومي للمرأة من جهود للارتقاء بوضعية المرأة المصرية وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، لاسيما في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بموضوعات تمكين المرأة ارتباطا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً لامرأة وإطلاق سيادته الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول مجالات التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة حول سبل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وما تتضمنه من برامج وأهداف لوضع المرأة المصرية على خريطة التنمية المستدامة كشريك فاعل ومؤثر. وأكد شكري حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم من أجل تنفيذ محاور الإستراتيجية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس لإبراز الدور المتصاعد للمرأة المصرية في المجتمع والحياة العامة وما تقدمه من إسهامات فعالة لمسيرة التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي من جانبها عن تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة الخارجية للنهوض بموضوعات المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها على الساحة الدولية وفي المحافل متعددة الأطراف، منوهة إلى أن الخارجية المصرية دائما ما تقدم نموذجا يحتذى فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في العمل الدبلوماسي والوطني.
كما أشادت بالوجه الحضاري والمشرف الذي تقدمه الدبلوماسيات المصريات خلال تمثيلهن لبلادهن في الخارج.
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