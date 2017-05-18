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حملات لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالفيوم‎
مبني محافظة الفيوم

حملات لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالفيوم‎

2017-05-18 13:26:59
محيط: أ. ش. أ

بدأت الوحدات المحلية بمراكز طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق واطسا حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة في محافظة الفيوم.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز طامية المهندس محمد سيد عيد أن إدارة أملاك الدولة بالوحدة أعدت كشفا بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، وتم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ القرارات واسترداد الأراضي المعتدى عليها، وتمت إزالة التعديات الموجودة بقرية منشأة الجمال واستردت حوالى 4 آلاف فدان بالقرية.

وقال رئيس مركز سنورس المحاسب عادل عبد الكريم إن الوحدة المحلية رصدت 45 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٥٠٠ فدان بزمام الوحدة لقرية منشاة طنطاوي بالظهير الصحراوي للمركز، وقامت حملة أشرف عليها العميد حسبن حربى مأمور سنورس بتنفيذ قرارات بإزالة واسترداد ٥٠٠ فدان من الأراضي المعتدى عليها.

وأضح رئيس مركز اطسا بسام عزام أن الوحدة المحلية نفذت قرارات بالإزالة على 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية الغرق واستردت حوالى ١٠٠٠ فدان.

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