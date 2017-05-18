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عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و300 ألف طن
قناة السويس
قناة السويس

عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و300 ألف طن

2017-05-18 13:24:37
وكالات

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 43 سفينة، بحمولة بلغت مليونين و300 الف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم أن 19 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولة بلغت مليونا و100 طن، كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية النيفاد التابعه بحمولة بلغت 200 الف طن.

وضمت قافلة الجنوب 24 سفينة بحمولة بلغت مليونا و200 الف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية المراس بحمولة بلغت 200 الف طن.

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