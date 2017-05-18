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موقف «حمدين صباحي» من الترشح للانتخابات الرئاسية
حمدين صباحي

موقف «حمدين صباحي» من الترشح للانتخابات الرئاسية

2017-05-18 13:23:24

كشف القيادي بحزب “تيار الكرامة”، السفير معصوم مرزوق، عن الموقف النهائي، للمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، من الانتخابات المقبلة، والمقررة في صيف عام 2018.

وأكد مرزوق، أن أحزاب التيار الديمقراطي، تبحث عن توافق واسع لاختيار مرشح رئاسي يمثل التيار المدني، لافتاً إلى أن هناك مقترحات للأسماء حالياً، داخل التيار الديمقراطي، لكن لم يتم الاستقرار على اسم بعينه.

وأوضح أن صباحي، لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهاً إلى أنه قالها بنفسه صراحة، في المؤتمر العام لدمج التيار الشعبي والكرامة.

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