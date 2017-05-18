٦ مسلسلات حصريًا علي DMC في رمضان

تدخل قناة دى ام سى السباق الرمضاني الحالي بمجموعة من المسلسلات التي تضم نجوم الصف الأول مثل يسرا وأحمد مكي ونيللي كريم ومنة شلبي وغيرهم من النجوم اللامعة

( 30 يوم) يضم آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر، ووليد فواز وإنجي المقدم وأحمد عزمي ونورهان، وهند عبد الحليم وعماد رشاد وإسماعيل شرف الدين وأحمد خالد صالح، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام علي

(تحت أمر السيادة)بطولة يسرا و محمود عبد المغني وإيمان العاصي، وكريم فهمي وباسم باخور وندا موسى، وبوسي وعايدة رياض ومراد مكرم وديانا هشام، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم عبد المجيد وهيثم دبور، وإخراج هاني خليفة.

( خلصانة بشياكة )أحمد مكي وشيكو وهشام ماجد يتشاركون في العمل بالإضافة إلى دينا الشربيني، وبيومي فؤاد ومحمد سلام وإنتصار وأوس أوس وويزو نجوم مسرح مصر وملك قورة ومحمد فهيم تأليف أحمد محيي وإخراج هشام فتحي

(رمضان كريم ) روبي وشريف سلامة وسيد رجب في العمل، بالإضافة إلى محمود الجندي وصبري فواز ونجلاء بدر وريهام عبد الغفور وسهر الصايغ ومحمد لطفي ومحمد عادل وكريم عفيفي، وأحمد صيام وشيرين الطحان، وسلوى عثمان والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز

(لأعلى سعر) نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوي وبشرى، وسارة سلامة والمسلسل من إخراج محمد العدل.

(واحة الغروب)خالد النبوي ومنة شلبي يتشاركون بطولة واحة الغروب مع سيد رجب واحمد كمال وغيرهم، والعمل من إخراج كاملة ابو ذكرى