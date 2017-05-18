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الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للقطن الكاميروني.. واختبار طبي لمؤمن زكريا في المران
الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للقطن الكاميروني.. واختبار طبي لمؤمن زكريا في المران

2017-05-18 13:34:56
أ ش أ

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح غد الجمعة؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني، منح اللاعبين راحة من المران اليوم الخميس؛ تجنبا لتعرضهم للإرهاق، بعد خوض مباراة الشرقية بالجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز أمس.
من جهته، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن مؤمن زكريا سيخضع لاختبار طبي على هامش مران الفريق غدا الجمعة، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مباراة الشرقية التي أقيمت أمس الخميس، ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الطبي سيجري فحصا شاملا على اللاعب، لتحديد حجم الإصابة والفترة اللازمة للعلاج وموقفه من السفر مع الفريق إلى الكاميرون، يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق القطن الكاميروني يوم 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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