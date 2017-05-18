بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، مع سفير المملكة الهولندية بالقاهرة لاورانس فيستهوف، سبل التعاون في قطاع الزراعة، والمجالات المتعلقة بين البلدين.

وأكد البنا خلال لقائهما بديوان عام وزارة الزراعة اليوم /الخميس/، على أهمية الشراكة المصرية مع هولندا وفرنسا وإيطاليا في مجال الزراعة، وخاصة التعاون مع هولندا في مجال الصوب الزراعية، نظرا لتفوق الجانب الهولندي في هذا المجال، ومع إطلاق المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بمصر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك أولويات لوزارة الزراعة خلال الفترة الحالية، وعددا من المشروعات الزراعية التي يمكن التعاون من خلالها، حيث تركز في الأساس على الإنتاج المحلي للتقاوي، فضلاً عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي والحيواني، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل التقلبات المناخية، وغير شرهة في استخدام المياه، وأيضا تعطي إنتاجية عالية، وجودة فائقة.

وأوضح الوزير أن ضمن تلك الاهتمامات أيضا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، واستغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل، من خلال تغيير نظم الري في الدلتا، وإدخال نظم تكنولوجية حديثة.

وأكد البنا أهمية أن يشمل التعاون بين البلدين، زيادة التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، لافتا إلى أن مصر استطاعت مؤخراً فتح أسواق جديدة لها في الخارج، حيث زادت نسبة صادرات الحاصلات الزراعية مقارنة بالعام الماضي.

وأشاد وزير الزراعة بالنظام التعاوني الزراعي في هولندا، لافتا إلى أنها تعد من التجارب والنماذج الجيدة والناجحة والتي سيتم الاستفادة منها وبحث إمكانية تطبيقها في مصر.

واتفق الجانبان على أن يتم عقد لقاء بين الخبراء الزراعيين من الجانبين، لإعداد ورقة عمل خاصة بمشروعات التعاون الزراعي والحيواني بين البلدين، والاتفاق على تنفيذها.