وزير الزراعة يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل التعاون الزراعي بين البلدين2017-05-18 13:17:10
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، مع سفير المملكة الهولندية بالقاهرة لاورانس فيستهوف، سبل التعاون في قطاع الزراعة، والمجالات المتعلقة بين البلدين.
وأكد البنا خلال لقائهما بديوان عام وزارة الزراعة اليوم /الخميس/، على أهمية الشراكة المصرية مع هولندا وفرنسا وإيطاليا في مجال الزراعة، وخاصة التعاون مع هولندا في مجال الصوب الزراعية، نظرا لتفوق الجانب الهولندي في هذا المجال، ومع إطلاق المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بمصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك أولويات لوزارة الزراعة خلال الفترة الحالية، وعددا من المشروعات الزراعية التي يمكن التعاون من خلالها، حيث تركز في الأساس على الإنتاج المحلي للتقاوي، فضلاً عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي والحيواني، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل التقلبات المناخية، وغير شرهة في استخدام المياه، وأيضا تعطي إنتاجية عالية، وجودة فائقة.
وأوضح الوزير أن ضمن تلك الاهتمامات أيضا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، واستغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل، من خلال تغيير نظم الري في الدلتا، وإدخال نظم تكنولوجية حديثة.
وأكد البنا أهمية أن يشمل التعاون بين البلدين، زيادة التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، لافتا إلى أن مصر استطاعت مؤخراً فتح أسواق جديدة لها في الخارج، حيث زادت نسبة صادرات الحاصلات الزراعية مقارنة بالعام الماضي.
وأشاد وزير الزراعة بالنظام التعاوني الزراعي في هولندا، لافتا إلى أنها تعد من التجارب والنماذج الجيدة والناجحة والتي سيتم الاستفادة منها وبحث إمكانية تطبيقها في مصر.
واتفق الجانبان على أن يتم عقد لقاء بين الخبراء الزراعيين من الجانبين، لإعداد ورقة عمل خاصة بمشروعات التعاون الزراعي والحيواني بين البلدين، والاتفاق على تنفيذها.
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا» - محيط
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل - محيط
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT