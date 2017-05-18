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شهود عيان: «ماس كهربائي» وراء حريق مبنى التأمينات
حريق مكتب تأميناتت وسط البلد

شهود عيان: «ماس كهربائي» وراء حريق مبنى التأمينات

2017-05-18 12:37:30

قال شهود عيان بشارع الألفى بوسط القاهرة إن سبب حريق مبنى التأمينات ماس كهربائي، وأضافوا انهم سمعوا صراخ الموظفين بالمبنى أثناء هروبهم من النيران.

وأضاف شهود العيان أنه فور وقوع الحريق تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التى هرعت لمكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

كان قد اندلع حريق بمكتب التأمينات بميدان الألفى بوسط البلد، وانتقلت سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل فرع التأمينات، وانتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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