أكدت عدة وسائل إعلام مهتمة بشؤون التكنولوجيا أن شركة آبل تعتزم إطلاق ثلاثة نماذج جديدة للحواسيب المحمولة، بداية يونيو المقبل.

ووفقا لوكالة Bloomberg: “ستقوم آبل بطرح المنتجات الجديدة خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC الذي سيعقد ما بين 5 و9 من يونيو 2017، في مدينة سان خوسيه الأمريكية، حيث من المتوقع أن تطرح: MacBook Pro مزودا بمعالج Kaby Lake، الذي تنتجه شركة إنتل، ونموذجا جديدا من MacBook بشاشة مقاس 12 بوصة، فضلا عن نموذج جديد من أجهزة MacBook Air”.

وأضافت: “تشكل مبيعات الحواسيب المحمولة 11% فقط من مبيعات آبل الإجمالية، في حين أن ثلثي المبيعات تقريبا هي لأجهزة آيفون، وتتوقع آبل أن تنافس الكمبيوترات الجديدة التي ستطرحها هذا العام حواسب Surface Laptop المحمولة، التي أصدرتها مايكروسوفت، في 2 مايو هذا العام”.

ورغم كل تلك التسريبات إلا أن آبل رفضت التعليق رسميا على تلك المعلومات.