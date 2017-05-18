التضامن: هذا سبب حريق مبنى التأمينات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤشرات الأولية لأسباب حريق مبنى التأمينات في “الألفي”، ترجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيا.

وقال شهود عيان من العاملين في المبنى، إن الماس الكهربائي هو سبب الحريق.