أعلنت وزارة الصحة عن إصابة شخص في الحريق، الذي شب بالطابق الخامس، داخل هيئة التأمينات الاجتماعية في شارع الألفى بوسط القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف المصاب فى موقع الحادث، حيث كان يعانى من اختناق.

وأشار إلى وجود 6 سيارات إسعاف مجهزة بموقع الحادث.