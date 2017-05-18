وزير التموين: نعمل على تفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية2017-05-18 12:35:11
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمس إجتماعاً مع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة وبحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ، لمناقشة الحساب الختامي لجهاز تنمية التجارة الداخلية للعام المالي 2015/2016 .
وكشف الحساب الختامي تحقيق ايرادات العام المالي 2015/2016 بلغت 64.87 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2014/2015 والذي بلغت قيمة الايرادات حوالي 41.94 مليون جنيه ، بزيادة تصل الى 23 مليون جنيه تقريباً.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم تفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة بالعمل مع المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف وتوفير الالاف من فرص العمل مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي.
وقد سبق وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح التعاقد علي قطع أراضي المناطق التجارية والخدمية على المستثمرين بمحافظات الغربية و البحيرة والشرقية بالاضافة لتطوير خدمات السجل التجاري و العلامات التجارية و النماذج الصناعية .
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