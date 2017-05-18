تأجيل دعوى العفو الشامل عن «مبارك» لـ20 يونيو2017-05-18 12:25:30
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم والتي تطالب، باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لجلسة 20 يونيو المقبل .
واختصمت الدعوى رقم 14474 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية بصفته ، وأوصت بإعلانه بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس .
وقالت الدعوى، إن الطالب مصرى الجنسية وتربي في هذا الوطن علي القيم الدينية والتعاليم الاسلامية التي امر بها الدين الحنيف والتي يعتبر منها العفو عند المقدّره واحترام كبيرنا وشيخنا .
واضافت الدعوى ، قد راود سلوك نبينا صلي الله عليه وسلم في المعاملة واراد ان يطبق هذه التعاليم في هذا الوطن كي تتباهي بِنَا الامم وان يطلب من رئيس دولتنا استصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ، وليكن عفوا شاملا نظرا لظروفه الصحية وانه قد بلغ من العمر ارذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لم يستفيد منها احد .
واشارت الدعوى ، ان قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الاسبق مبارك ، يعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا وسيرا علي نهج الرسول الكريم ، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام عم أهل قريش والعفو الخاص عن ابي سفيان بن حرب .
وتشفع مقيم الدعوى للرئيس الاسبق مبارك في دعوته قائلا ” اني اتشفع للرئيس مبارك علي أمل ان يكون شفيعي الرسول الحبيب يوم القيامة “.
واستذكرت الدعوى ، ان الرئيس الاسبق هو بطل الحرب والسلام وهو من عبر بالبلاد من الظلام الي النور ، كما ذكرت الدعوى الأخوه الأقباط قائله نصاً ” اني اذكر الأخوه الأقباط بمصر بان المسيح ابن مريم هو رسالة حب وسلام ورحمة”.
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