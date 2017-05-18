محافظة القاهرة تسترد أكثر من مليون متر من أراضي الدولة2017-05-18 12:24:35
تمكنت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شرطة المرافق برئاسة اللواء عصام شبل مدير شرطة المرافق من استرداد أكثر من مليون متر مربع من أراضي الدولة المعتدي عليها، وذلك فى باكورة أعمال حملة الإزالات بمحافظة القاهرة التي تتم تحت اشراف المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة .
وأشار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ، في بيان للمحافظة اليوم الخميس ، إلي أن حي حلوان تمكن من استرداد مساحة أرض يبلغ اجمالي مساحتها حوالي 320 فدانا تقع بشرق سكك حديد البضائع والمتاخمة لشركة اسمنت حلوان بكفر العلو كان بعض الأفراد قد قاموا بالتعدي علي مساحات كبيرة منها وإقامة مبان بالطوب الأبيض وأسقف خشبية وأسوار ومباني غير مكتملة تمت ازالتها بالكامل واسترداد مساحة الارض .
وفي المطرية ، قامت أجهزة الحي والأجهزة الأمنية بإزالة الأعمال المخالفة علي أراضي الدولة بحوض جلبي رقم (1) بمنطقة المسلة وتم إزالة أعمدة وحوائط وتكسير أسقف لعدد سبع حالات اعتداءات بين عقارات جميعها متعدية علي أراضي ملك الأوقاف ومساحة كل منها حوالي 150 مترا بإجمالي فدان ونصف الفدان.
وفي السيدة زينب تم تنفيذ ثلاث قرارات إزالة عن 3270 م2 من أراضي الدولة، وفي شرق مدينة نصر تم تنفيذ أعمال إزالة 3 أسواق من المباني الحديدية والخرسانية بمنطقة عمارات شرارة يتراوح طول كل منها حوالي 1300 م بالإضافة إلي إزالة أسوار حول منطقة أرض مساحتها 2100 متر م2 بمنطقة مربع محمد زكي وكذلك جمالون معدني بمسطح 300 م2 بمدينة الشروق بجوار مسجد الرحمة.
وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ 450 إزالة إدارية بأحياء القاهرة المختلفة وتحرير 83 محضر إشغال طريق و31 محضر تلوث بيئي و5 محاضر ضد باعة جائلين وتحرير 15 محضر فض اختام وتنفيذ 26 قرار إزالة عقارات مخالفة بالإضافة إلي تحرير محضري غلق إداري وثمانية محاضر إعادة غلق إداري.
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