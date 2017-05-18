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شاهد.. حريق مبنى التأمينات في وسط البلد
حريق مكتب تأميناتت وسط البلد

شاهد.. حريق مبنى التأمينات في وسط البلد

2017-05-18 12:26:00
متابعات

بثت شاشة “أون لايف” لقطات حية ومباشرة من وسط البلد ترصد محاولات قوات الحماية المدنية لإطفاء حريق مبنى التأمينات.
وأندلع حريق هائل منذ قليل، في مبنى التأمينات الاجتماعية بشارع الألفى بوسط البلد، مم أثار حالة من الذعر والفزع لدى الموظفين بالمبنى والمواطنين المترددين عليه.
وتوجهت قوات الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وتم الدفع بـ ٣ سيارات مطافئ وسيارتي إسعاف، و لم يتبين سبب الحريق حتى الآن.

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