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آبل تسجل براءة اختراع بتصميم علب مميزة للبيتزا
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آبل تسجل براءة اختراع بتصميم علب مميزة للبيتزا

2017-05-18 12:24:24

حصلت شركة آبل على براءة اختراع في تصميم “علبة بيتزا” خاصة بقسم الكافتيريا في المجمع الجديد الذي فتح أبوابه للموظفين.

وتأتي العلبة على شكل دائري، وهي مخصصة لاستيعاب فطائر البيتزا بحجم يكفي لشخص واحد، ما يسمح للموظفين بالحصول على البيتزا من الكافتيريا والعودة إلى مكاتبهم.

ويتميز ابتكار آبل الرائع بوجود سلسلة من الثقوب على غطاء العلبة، وذلك من أجل تسريب الهواء، ما يمنع “تعجن” البيتزا.

وتقدمت آبل بطلب للحصول على براءة اختراع لتصميم العبوة، قبل 7 سنوات، ويبدو أنها كانت تستخدمها في فروعها الحالية أيضا.

ويذكر أن رئيس فريق الخدمات الغذائية في آبل، فرانشيسكو لونغوني، كان أحد المخترعين لهذه العلبة الفريدة من نوعها.

ونُشرت تغريدة على موقع تويتر، تُظهر واحدة من علب البيتزا المميزة، وقد قام موظفو آبل بالتوقيع عليها.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تسجل فيها آبل براءة اختراع في مجال آلية التخزين والنقل، حيث منحت مؤخرا براءة اختراع لتصميم كيس ورقي.

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