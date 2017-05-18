التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصرى والوفد المرافق، فى الزيارة الرسمية لليابان، اليوم الخميس، بداته تشيتشى رئيس مجلس الشيوخ الياباني، فى إطار اللقاءات التى يقوم بها “عبد العال” على هامش زيارته على رأس وفد برلمانى إلى اليابان.

وأصدر الوفد بيانا منذ قليل، نقل فيه تأكيد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى مستهل اللقاء على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دولة اليابان فى كافة المجالات فى ضوء المستوى المتميز الذى تشهده العلاقات بين البلدين، مشيداً بالدعم الذى تقدمه اليابان لمصر من خلال تمويلها لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى دعم عملية التنمية فى مصر.

وأشار الدكتور على عبدالعال إلى الدور الفاعل لمجلس النواب فى مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية على رأسها إصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب الذى يمثل التحدى الأبرز ليس لمصر فحسب وإنما للعالم بأسره، كما أكد على دور مجلس النواب فى مواجهة التحديات التنموية المتراكمة وفى مقدمتها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

كما كشف الوفد البرلمانى المصرى المسافر إلى دولة اليابان، تفاصيل حضوره الْيَوْمَ الخميس جزءا من جلسة بالبرلمان اليابانى، خاصة بسحب الثقة من وزير العدل .

وقال البيان، أن تادامورى أوشيما رئيس مجلس النواب اليابانى، استقبل الوفد المصرى، ودعاه لحضور جانب من جلسى النواب لدراسى سحب الثقة من وزير العدل، وإنه فى بدايه الجلسه، أعلن تادامورى عن حضور الدكتور على عبد العال والوفد البرلمانى المصرى، فقام نواب المجلس لتحيه الوفد المصرى بالتصفيق الحاد لمده زادت عن ٣ دقائق .

وأشار البيان، إلى أنه فى مساء اليوم نظم تادامورى عشاء على شرف الدكتور عبد العال والوفد البرلمانى، وكانت أهم نقاط المباحثات التعاون البرلمانى فى مجالات مكافحة الإرهاب ودعم العلاقات الثقافيه والاقتصاديه والسياحيه، ووجه الدكتور عبد العال الدعوة لرئيس مجلس النواب اليابانى تادامورا لزياره مصر مع أعضاء الصداقه المصريه اليابانيه من البرلمان اليابانى .

جدير بالذكر أن الوفد يضم النواب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وعبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة، ومحمد زكريا محيى الدين عضو لجنة الصناعة، ومحمد مصطفى السلاب القيادى بائتلاف دعم مصر، ونضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، وسحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، ومنى عبد العاطى، وكريم درويش، وكارولين ماهر.