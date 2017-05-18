تفاصيل لقاء «عبدالعال» برئيس مجلس الشيوخ الياباني2017-05-18 12:23:25
التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصرى والوفد المرافق، فى الزيارة الرسمية لليابان، اليوم الخميس، بداته تشيتشى رئيس مجلس الشيوخ الياباني، فى إطار اللقاءات التى يقوم بها “عبد العال” على هامش زيارته على رأس وفد برلمانى إلى اليابان.
وأصدر الوفد بيانا منذ قليل، نقل فيه تأكيد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى مستهل اللقاء على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دولة اليابان فى كافة المجالات فى ضوء المستوى المتميز الذى تشهده العلاقات بين البلدين، مشيداً بالدعم الذى تقدمه اليابان لمصر من خلال تمويلها لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى دعم عملية التنمية فى مصر.
وأشار الدكتور على عبدالعال إلى الدور الفاعل لمجلس النواب فى مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية على رأسها إصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب الذى يمثل التحدى الأبرز ليس لمصر فحسب وإنما للعالم بأسره، كما أكد على دور مجلس النواب فى مواجهة التحديات التنموية المتراكمة وفى مقدمتها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
كما كشف الوفد البرلمانى المصرى المسافر إلى دولة اليابان، تفاصيل حضوره الْيَوْمَ الخميس جزءا من جلسة بالبرلمان اليابانى، خاصة بسحب الثقة من وزير العدل .
وقال البيان، أن تادامورى أوشيما رئيس مجلس النواب اليابانى، استقبل الوفد المصرى، ودعاه لحضور جانب من جلسى النواب لدراسى سحب الثقة من وزير العدل، وإنه فى بدايه الجلسه، أعلن تادامورى عن حضور الدكتور على عبد العال والوفد البرلمانى المصرى، فقام نواب المجلس لتحيه الوفد المصرى بالتصفيق الحاد لمده زادت عن ٣ دقائق .
وأشار البيان، إلى أنه فى مساء اليوم نظم تادامورى عشاء على شرف الدكتور عبد العال والوفد البرلمانى، وكانت أهم نقاط المباحثات التعاون البرلمانى فى مجالات مكافحة الإرهاب ودعم العلاقات الثقافيه والاقتصاديه والسياحيه، ووجه الدكتور عبد العال الدعوة لرئيس مجلس النواب اليابانى تادامورا لزياره مصر مع أعضاء الصداقه المصريه اليابانيه من البرلمان اليابانى .
جدير بالذكر أن الوفد يضم النواب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وعبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة، ومحمد زكريا محيى الدين عضو لجنة الصناعة، ومحمد مصطفى السلاب القيادى بائتلاف دعم مصر، ونضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، وسحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، ومنى عبد العاطى، وكريم درويش، وكارولين ماهر.
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT