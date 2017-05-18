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خبير اقتصادي: قانون الاستثمار «مغري»
خالد الشافعي

خبير اقتصادي: قانون الاستثمار «مغري»

2017-05-18 12:21:11
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أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مكاسب مصر من منتدى الصين الاقتصادي الكبير، الذى عُقد مؤخرًا، كبيرة وتستطيع أن تستفيد منه، مشيرًا إلى أن مصر حاليا أكثر أمانا عن ذى قبل، وأكثر جذبا للاستثمار.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “عايزين نفهم”، المذاع على شاشة “الحدث”، إن قانون الاستثمار الجديد، مغري لمزيد من الاستثمار الاجنبي ومعالجة حقيقية للبيروقراطية التى تعوق الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقية لدى القيادة والمسئولين، لزيادة حجم الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن القانون لم يفرق بين المستثمر الداخلي والخارجي، بل أنه أعطى مزايا إضافية للأجانب من حيث منحه الإقامة والإعفاء الضريبي الذى يحصل عليه المستثمر المحلي، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على حجم النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

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