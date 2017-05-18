سيتلقى رائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو، دورة تدريبية في مركز “غاغارين” لتدريب رواد الفضاء الروس، بغية القيام برحلة فضائية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وفي بيان صادر عن مركز “غاغارين”، جاء أن بارميتانو، الذي يمثل الوكالة الفضائية الأوروبية، سيدرس الخصائص التصميمية للمحطة الفضائية الدولية ووحدتها الروسية والمركبة “سويوز أم أس” الحديثة، التي تنقل رواد الفضاء، فضلا عن تلقيه دورة في اللغة الروسية.

وعلاوة على ذلك سيتم تدريب رائد الفضاء الأوروبي على الهبوط في الظروف الحرجة ومختلف المناطق المناخية والجغرافية.

وتختتم الدورة باجتياز الرائد لامتحانات في ما تدرب عليه، ليكون جاهزا للقيام برحلة فضائية على متن مركبة “سويوز أم أس” الروسية.