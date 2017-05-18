حرصت صفحة آسف ياريس، أقوى الصفحات الداعمة للرئيس الأسبق مبارك، على مواقع التواصل الاجتماعى، على إحياء الذكرى الثامنة لحفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وكتبت الصفحة: تتقدم إدارة صفحة آسف ياريس بخالص التعازى إلى أسرة الرئيس مبارك بوجه عام و إلى علاء مبارك، وزوجته بشكل خاص في الذكرى الثامنة لوفاة المرحوم محمد علاء مبارك جعله الله شفيعاً لآل مبارك يوم القيامة، وجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وتوفى حفيد الرئيس الأسبق محمد علاء مبارك فى مايو 2009، وكان وقتها يبلغ من العمر 12 عامًا عقب إصابته بمرض نقل على أثره للعلاج فى فرنسا، لكن العلاج لم يأت بأى نتائج ليلقى ربه.