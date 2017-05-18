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إصابة 19 شخصا إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في سريلانكا‎
انهيار عقار بولاق

إصابة 19 شخصا إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في سريلانكا‎

2017-05-18 12:30:53
أ ش أ

أعلنت الشرطة السريلانكية إصابة 19 شخصا على الأقل إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء مؤلف من 5 طوابق في العاصمة كولومبو.

ونقلت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الخميس عن المتحدث باسم الشرطة بريانثا جاياكودى قوله إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما واصلت الشرطة ورجال الإطفاء جهود البحث عن أي شخص قد يكون محاصرا تحت أنقاض المبنى الذي لم يعرف بعد سبب انهياره.

من جانبه، قال ساراث ويمالواردينا، وهو شاهد عيان يعمل في موقع بناء قريب، إن الأشخاص في المنطقة ساعدوا على إخلاء المصابين من موقع الحادث قبل وصول الشرطة ورجال الإطفاء.

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