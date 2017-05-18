استرداد أراضي الدولة: غرفة عمليات لتقنين وضع اليد2017-05-18 12:17:52
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة، و تلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم.
كما تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتى يتوقع تزايدها خلال الأيام القادمة، خاصة وأن المؤشرات الأولية أكدت ذلك حيث شهدت محافظة المنيا إقبالا واضحا فى اليوم التالى لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال تقدم اكثر من 160 مواطن فى يوم واحد لسداد حق الدولة مقابل تقنين وضع 20 ألف فدان ضمن مساحة اجمالية 330 ألف فدان كانت اللجنة قد قامت بتقييمها وتسعيرها والاعلان عن اجراءات تقنينها خلال الاسابيع الماضية
وأكد المهندس ابراهيم محلب، أن هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذى بدأته اللجنة للجادين والذين أستثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضى ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها فى موعد أقصاه نهاية الشهر.
وأشار محلب أن التوجيهات الرئاسية اكدت على عدم إزالة أى زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أى تعدى سوف يعامل بكل حسم.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التحدى الذى يواجهنا الأن هو ضرورة ادارة الملفات التى تلقتها اللجنة لنسترد حق الدولة مما يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية فى سحب الأراضى غير المستغلة، وهذا ما ستعكف عليه اللجنة خلال الأيام القادمة حيث ستكون فى حالة إنعقاد دائم للتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء بتلقى طلبات التقنين الجديدة أو توفير المعلومات المتاحة لديها لقوات إنفاذ القانون.
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT