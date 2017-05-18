أكد علماء من جامعة ميتشيجان الأمريكية أنهم توصلوا لتصنيع نسيج مرن جديد قادر على إصدار الأصوات والاهتزازات الميكانيكية.

ووفقا لمجلة Nature Communication فإن “الاختراع الجديد سيساعد العلماء على صنع ما يسمى بالـ(الورقة الناطقة)، أو (العلم المغني)، ويعتمد هذا الاختراع بشكل أساسي على تقنية FENG النانوية التي كشف عنها عام 2016، حيث بإمكان النسيج المصنوع وفقا لتلك التقنية تحويل الطاقة الحركية إلى تيار كهربائي، الأمر الذي سيمكن العلماء من استخدامه كمصدر طاقة للأجهزة المحمولة مستقبلا”.

ووفقا للعلماء فإن الأمر المثير للاهتمام في ذلك النسيج، أنهم تمكنوا أثناء التجارب من تحويل التيار الكهربائي الذي يصدره إلى موجات صوتية، أي من الممكن أن يصنع منه أوراقا ناطقة أو قادرة على إصدار الأصوات مستقبلا.

وحول هذا الاختراع قال العالم، نيلسون سيبولفيدا، كبير المشرفين على تصميمه: “تخيلوا أن يصبح لدينا في المستقبل صحيفة تكون أوراقها مايكروفون، ومكبر صوت بنفس الوقت، بهذه الحالة سيمكننا تطوير جرائد قادرة على التفاعل مع القارئ”.

وأشار إلى أن الخبراء قد يستفيدوا من هذا النسيج في المستقبل، لصناعة مكبرات الصوت، وأنظمة العزل الصوتي أو حتى أنظمة الإنذار المبكر وغيرها.