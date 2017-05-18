أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم بيع 43 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 788 فدانا، بمبلغ 88 مليونا و330 ألف جنيه، خلال جلستى الثلاثاء والأربعاء، بالمزاد العلنى المنعقد بالمتحف الزراعى، والمخصص لبيع 7500 فدان ضمن أراضى مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن الجلستين أسفرتا عن بيع القطعة رقم 66، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بمبلغ 2 مليون و52 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالى 108 آلاف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 67، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ 3 مليون و710 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالى 185 ألفا و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 68، والبالغ مساحتها 23 فدان، بيعت بمبلغ 6 مليون و509 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 283 ألف جنيه، والقطعة رقم 69 ومساحتها 23 فدان، بمبلغ 5 مليون و244 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 228 ألف جنيه، وتم بيع القطعة رقم 70، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و 432 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 128 ألف جنيه.

وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 71، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و440 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 72 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 72، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و400 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 70 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 80، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و540 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 77 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 81، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و440 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 72 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 82، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 90 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 83، ومساحتها 22 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و662 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 121 ألف جنيه.

وتابع بيان الوزارة أنه قد تم بيع القطعة رقم 84، والبالغ مساحتها 11 فدان، بمبلغ مليون و452 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالى 132 ألف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 85، والبالغ مساحتها 15 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و124 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالى 141 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 86، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و742 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 137 ألف و100 جنيه، وبيعت القطعة رقم 87، والبالغ مساحتها 29 فدان، بيعت بمبلغ مليون و945 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 67 ألف و100 جنيه، والقطعة رقم 88 ومساحتها 22 فدان، بمبلغ 2 مليون و244 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 102 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة 101، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و542 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 81 ألف و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 102، والبالغ مساحتها 12 فدان، بمبلغ مليون و416 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 118 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 103، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون و780 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 139 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 104، والبالغ مساحتها 24 فدان، بمبلغ 6 مليون و24 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 251 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 105، والبالغ مساحتها 22 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و420 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 110 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 106، والتى تبلغ مساحة 25 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 114 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 107، ومساحتها 27 فدان، بإجمالى مبلغ 2 مليون و470 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 91 ألف و500 جنيه، وبيع القطعة رقم 108، والبالغة 29 فدان، بإجمالى مبلغ 3 مليون و770 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 130 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 109، والتى تبلغ مساحتها 14 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و330 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 95 ألف جنيه.

كما تم بيع القطعة رقم 110، والبالغ مساحتها 24 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و855 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 77 ألف و300 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 111، والتى تبلغ مساحة 5 فدان، بإجمالى مبلغ 440 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 88 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 112، ومساحتها 11 فدان، بإجمالى مبلغ 801 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 72 ألف و900 جنيه، وبيع القطعة رقم 113، والبالغة 19 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و350 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالى 71 ألف و100 جنيه، وكذلك القطعة رقم 114، والتى تبلغ مساحتها 9 فدان، بإجمالى مبلغ 864 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 96 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 115، والبالغ مساحتها 10 فدان، بإجمالى 910 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 91 ألف جنية، وبيع القطعة رقم 116، ومساحتها 13 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و495 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 115 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 117، والبالغ مساحتها 12 فدان، بإجمالى مبلغ 996 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 83 ألف جنيه، كما بيعت القطعة رقم 118، ومساحتها 14 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و148 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 82 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 130، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و358 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 131، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و501 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 79 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 132، والتى تبلغ مساحة 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 70 ألف جنيه، والقطعة رقم 133، والتى تبلغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 80 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 134 والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 90 ألف جنيه، والقطعة رقم 135 ومساحتها 14 فدان، بمبلغ مليون و484 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 106 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 136 ومساحتها 20 فدان بمبلغ مليون و830 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 91 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 142، والبالغ مساحتها 10 فدان، بإجمالى مبلغ 730 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 73 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 144، والبالغ مساحتها 14 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و420 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها حوالى 102 ألف و200 جنيه.