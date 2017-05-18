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13 سيارة إطفاء لإخماد حريق مبنى «التأمينات»
حريق مكتب تأميناتت وسط البلد

13 سيارة إطفاء لإخماد حريق مبنى «التأمينات»

2017-05-18 12:13:04

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بـ6 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مبنى التأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط البلد ليصل عدد السيارات باجمالى 11 سيارات و2 خزان مياه استراتيجى و2 سلم هيدروليكى لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل احدى الهيئات بمنطقة وسط البلد مبنى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته 13 سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى، وجار محاصرة كرات اللهب، وفرض كردون امنى فى المنطقة.

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