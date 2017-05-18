أكدت وسائل إعلام عالمية أن أحد الملوك، وبعد على جلوسه على كرسي العرش، استمر في قيادة طائرة ركاب مدنية بشكل دوري.

وأوضحت شبكة “بي بي سي” إن الملك الهولندي ويليم ألكسندر اعترف أنه بعد أن صار ملكا استمر بقيادة الطائرات بشكل سري، ولم يكتشفه أحد.

وقال ألكسندر إنه عمل طيارا ثانيا على الرحلات الجوية KLM، مشيرا إلى أنه كان بمقدور الركاب في بعض الأحيان التعرف عليه من صوته.

وعرف عن الملك الهولندي هوسه بقيادة الطائرات قبل صعوده على العرش قبل أربع سنوات، وكان حينها يقود طائرات متوسطة من طراز فوكر 70 بوصفه “طيارا ضيفا”، وذلك لكي يحافظ على رخصة الطيار.