بعد عامين من كشف النقاب عن نموذج تكنولوجيا “الشحن السريع”، تقول شركة StoreDot الإسرائيلية إن الهواتف الذكية القابلة للشحن خلال 5 دقائق فقط، قد تطرح في الأسواق العام المقبل.

وذكرت الشركة أن من المقرر إطلاق بطارية السيارة الكهربائية أيضا، التي يُقال أنها تُشحن في 5 دقائق، في السنوات القليلة المقبلة.

وقال دورون ميسردورف، الرئيس التنفيذي لشركة StoreDot، إن التكنولوجيا الجديدة في طور الإنتاج التجريبي، في مركزين لصناعة البطاريات الآسيوية، حيث سيتم الانتقال إلى الإنتاج الضخم، في الربع الأول من العام 2018.

وعرضت الشركة ومقرها تل أبيب، سابقا نموذجا أوليا في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية العام 2015، مع التوضيح بأن بلورات صغيرة بعرض 2 نانومتر، يطلق عليها “NanoDots”، يمكن أن تضاعف قدرات البطارية 10 أضعاف.

وتعمل البلورات في إحدى نهايات القطب، كمكثف لتخزين الطاقة، وفي الطرف الآخر تقوم بتمرير الطاقة إلى بطارية الليثيوم بسرعة أكبر وأكثر كفاءة من البطاريات الحالية.

وذكرت الشركة أن البطارية الراديكالية “فائقة السرعة”، يمكن أن تشحن سيارة كهربائية بشكل كامل خلال 5 دقائق فقط.

وفي معرض “CUBE” للتكنولوجيا في برلين، قدمت StoreDot، دليلا على التحسن الجذري في هيكل بطارية الليثيوم أيون التقليدية، ولكن العرض انتهى قبل انتهاء شحن البطارية، وفقا لـ BBC.

ويجمع ابتكار، FlashBattery، المركبات العضوية مع المواد النانوية، من أجل خفض وقت الشحن.

ويذكر أن المواد الداخلة في تركيب FlashBattery، غير قابلة للاشتعال، وتتميز بدرجة حرارة أعلى من الاحتراق، مما يحسن من معايير السلامة.

وتقول الشركة، إن الابتكار الخاص بالسيارات الكهربائية في مراحل متقدمة من التطور الآن، ويمكن أن يصل إلى الأسواق في غضون 3 سنوات، لإحداث ثورة في عالم السيارات الكهربائية.