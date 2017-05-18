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إصابة ضابط ومجندين في تفجير مدرعة بالعريش
انفجار مدرعة

إصابة ضابط ومجندين في تفجير مدرعة بالعريش

2017-05-18 12:11:06

فجر مسلحون تكفيريون، صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة، في مدرعة شرطة، أثناء تمشيطها طريق “ساحل البحر”، في مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء.

وأسفر الانفجار، عن إصابة نقيب شرطة “محمود الشوربجي”، 27 عاماً، وإصابة مجندين آخرين، بشظايا متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين، إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

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