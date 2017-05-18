 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 12:42 مساءً
روابط سريعة
دعوات للمستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى احتلاله
مستوطنون يهود في فلسطين

دعوات للمستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى احتلاله

2017-05-18 12:10:04
وكالات

دعت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، المستوطنين لزيارة القدس القديمة، واقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، في ما يسمى يوم “توحيد القدس”.
وقالت عبر فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أشكر الشرطة الإسرائيلية لسماحها لنا بدخول جبل الهيكل في ذكرى توحيد القدس لهذا العام، مطالبة المستوطنين بأن يصطحبوا أبناءهم لاقتحام الأقصى، وحثتهم على الصلاة لتكتمل سيطرتهم على القدس ببناء الهيكل المزعوم”.
وفي السياق، دعت منظمات الهيكل المزعوم، وجمعيات استيطانية متطرفة، أنصارها من المستوطنين، الى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في إطار الاحتفالات بما يسمى يوم “توحيد القدس”، وهو اليوم الذي يصادف مرور 50 عاما على احتلال ما تبقى من مدينة القدس في العام 1967م.
وتضمنت الدعوات حثّ المستوطنين على تكثيف “الزيارات والجولات والرحلات” للقدس القديمة، والمشاركة في الفعاليات والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3