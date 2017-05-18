إشارات مرور ذكية تتواصل مع السيارات للقضاء على الزحام2017-05-18 12:05:48
ابتكر الباحثون إشارات مرور جديدة على أساس الذكاء الاصطناعي، ما قد يحد من الازدحام على الطرق.
وستعمل إشارات المرور الذكية على مراقبة السرعة والازدحام، مع تحديد أولويات المرور لسيارات الإسعاف بالضوء الأخضر، بالإضافة إلى الاعتماد على الخرائط الحرارية لتحليل كيفية استخدام المشاة وسائقي السيارات للطرق.
ومن المقرر أن تكون مدينة ميلتون كينز، الإنكليزية، أول مدينة حاضنة للمشروع الذي تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني، اعتبارا من شهر سبتمبر، مع وجود 2500 جهاز استشعار للتحكم بتقاطعات الطرق الرئيسية، ومواقف السيارات.
وستزود الإشارات الذكية بكاميرات، تساعد على تحديد أولويات المرور للدراجات والحافلات وسيارات الإسعاف، بأضواء خضراء.
ويمكن للتكنولوجيا الحديثة أيضا أن تمكن إشارات المرور من التواصل مع السيارات ذاتية القيادة، المتواجدة في مكان قريب، وإرسال إشارات تحذيرية في أثناء عبور المارة.
وحصلت مختبرات Vivacity التي ابتكرت هذه التقنية، على تمويل بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني، لإطلاق الشبكة على مستوى المدينة.
وقال المصممون، إن مخطط مدينة ميلتون كينز، كان الخطوة الأولى في إطار إنشاء نظام ذكي لإدارة حركة المرور، وتجنب الازدحام وتحسين السلامة المرورية، من خلال مراقبة المناطق المزدحمة.
وقال يانغ لو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مختبرات Vivacity: “لقد تمكنا من خلق نظام ذكي يحدد بدقة كيفية استخدام الطرق، مع الحد بشكل كبير من احتمال حدوث أخطاء بشرية”.
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