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ننشر مخزون السكر والأرز والزيوت
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

ننشر مخزون السكر والأرز والزيوت

2017-05-18 12:06:25

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن هناك مخزونا للسكر يصل إلى ٣٠٠ ألف طن، و١٤٠ ألف طن زيت و٧٠ ألف طن أرز،  و١١ ألف طن دواجن، و٧ آلاف طن لحوم طازجة.
وأضاف وزير التموين، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تستهلك  9.5 مليون طن قمح، يتم توفير ٤ ملايين طن من الإنتاج المحلى، وبالتالي يتم استيراد 5.5 مليون طن، مؤكداً ان مصر نوعت فى مصادر استيرادها، حيث استوردت من أمريكا وأوكرانيا وروسيا.

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