واصلت الحملة الموسعة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة عملها بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وقال المحافظ اللواء عادل الغضبان، في تصريح اليوم، إن الحملة تمكنت حتى الآن من تطهير 1500 فدان بمنطقة سهل الطينة من كافة التعديات وذلك من إجمالي المساحة التي تشغلها التعديات في المنطقة والبالغة 9 الآف فدان ويتبقى 70 حالة تعد سوف يتم إزالتها أثناء عمل الحملة.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة التعدي على 31 حالة بمنطقة جنوب بورسعيد علي مساحة 11 ألفا و737 مترا مربعا والممتدة من عزبة الإصلاح وهاجوج وحتي قرية الكاب التي استحوذت على تنفيذ 16 قرار إزالة للتعديات بها ليتبقى 29 حالة تعد بحي الجنوب.

وأشار إلى أن الحملة ستستأنف نشاطها غدا الجمعة في منطقتي الجنوب وسهل الطينة، وسوف تستمر الحملات يوميا بالتعاون مع مديرية الأمن والقوات المسلحة والأحياء المختصة لتنفيذ جميع قرارات التعدي علي أملاك الدولة.

وأشاد المحافظ بجهود الحملة وأكد أن التعليمات المشددة بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل شدة وطبقا للقانون.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا مع جميع الأجهزة المعنية لاستعراض نتائج حملات الإزالة التي تمت اليوم وكذلك متابعة الخطة الزمنية الموضوعة قبل وبعد انطلاق الحملات.