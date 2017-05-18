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هالة السعيد تلتقى سفراء الاتحاد الأوربى اليوم
هالة السعيد
هالة السعيد

لتعزيز التعاون الاقتصادى

هالة السعيد تلتقى سفراء الاتحاد الأوربى اليوم

2017-05-18 12:11:55
وكالات

تلتقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، سفراء دول الاتحاد الأوروبى فى مصر، فى إطار سعى الحكومة لتعزيز علاقتها السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبى.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه من المنتظر أن تناقش الوزيرة مع السفراء الأوربيين مؤشرات تحسن وتعافى الاقتصاد المصرى، فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية 2030، كما تبحث معهم أوجه التعاون فى تنفيذ برامج الإصلاح الإدارى التى تتبناها الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين.

وكان سفير مالطا بالقاهرة شارلز سلطانه قدم الدعوة للوزيرة خلال اجتماع سابق بها فى الوزارة، باعتبار أن مالطا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد.

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