قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك وفرة في الأسمدة الصيفية والمخزون الموجود يكفي الدفعات الأولى لتسميد جميع المحاصيل، وسيتم تباعًا شحنها إلى جميع المحافظات، لافتًا إلى الاجتماعات المستمرة لحل أي مشكلات تخص شحنات الأسمدة في أي محافظة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على شاشة “المحور”، اليوم الخميس، أن الأسمدة المتوافرة في الجمعيات الزراعية مدعمة بخلاف السعر الحر، حتى يستفيد الفلاح بشكل أكبر، مشيرًا إلى وجود خط ساخن للوزارة لتلقي أي شكاوى تخص هذا الشأن وهي 0233373421 و0233373359.