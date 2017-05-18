أكد أشرف نجيب، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية الأسيوية لرجال الأعمال، أن إعادة إحياء طريق الحرير مع الصين سيجذب أكثر من 40 مليار دولار لمدة 10 سنوات مقبلة.

ورأى في حواره على شاشة الحدث، أن الدولة بدأت في حل مشكلة المستثمرين الأجانب في مصر، مطالبًا بإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في مصر، وجعل مصر مورد لأفريقيا وليس فقط همزة الوصل للقارة السمراء.

وأوضح أن مصر كانت تصدر 100 ألف بنطال جينز لأمريكا، ودخلت الصين في المنافسة وتفوقت على مصر بعدما قل الإنتاج المصري في التصدير لأمريكا مؤخرًا إلى 50 ألف بنطال جينز، مطالبًا بزيادة القدرة الإنتاجية حتى نزيد حصتنا في التصدير.