أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القرارات الجمهورية، نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، بالموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى المشروعات التنموية، منها مساحة 237 ألف متر مربع بناحية مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، لإقامة منطقة صناعية حرفية، ومساحة 93 مليون متر مربع بناحية عين كيفار بمحافظة مطروح، لاستخدامها فى بعض المشروعات، وكذلك بعض المساحات المختلفة بمحافظة قنا، لاستخدامها فى توسعات منطقة بهو الصناعية بنجع حمادى، وإقامة مجمع للمحارق الطبية، وإقامة حملة ميكانيكية بمركز ومدينة نقادة.

كما وافق الرئيس على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738 فدانا لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.