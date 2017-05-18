حذر مركز التنبؤات بمطار الغردقة اليوم الخميس من تعرض محافظة البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن جنوب المحافظة سيتعرض لسحب منخفضة ومتوسطة تؤدى إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة خاصة في جنوب المحافظة منطقة الشلاتين وحلايب وتمتد تدريجيا نحو الداخل لتشمل باقي المحافظة، كما تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من 2000 متر.

وأصدر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله توجيهاته إلى رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية بمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من تدابير وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس.