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قضية فساد جديدة بـ«التموين».. وضبط مسؤول كبير
وزارة التموين و التجارة الداخلية

قضية فساد جديدة بـ«التموين».. وضبط مسؤول كبير

2017-05-18 11:05:57

كشفت الأجهزة الرقابية، عن قضية فساد جديدة بالتموين.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين، مدير عام “كبير باحثين” بتموين العجمي، في محافظة الإسكندرية؛ لاستيلائه و4 آخرين، على 914 بطاقة تموينية، خاصة بالمواطنين.

وأوضحت تحقيقات أجهزة الأمن، أن المتهمين، استولوا على بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين، واستولوا على المقررات الغذائية وأموال الدعم، التي كفلتها الدولة للمواطنين، لأنفسهم.

واعترف المتهمون، باستلائهم على أموال الدعم، فأحالهم اللواء ياسر صابر، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، للنيابة.

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