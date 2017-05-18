العصار: إقامة مصنع لإنتاج علاجات أمراض الأورام بمثابة «أمن قومي»2017-05-18 11:00:33
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والوفد المرافق له بمقر الوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمجالات التعاون المشتركة بين الجانبين والتي من أهمها إنشاء عدة مصانع تخدم المجال الطبي منها: مصنع إنتاج مضادات وعلاجات أمراض الاورام، وكذلك إقامة مصنع لتصنيع السرنجات ذاتية التدمير بالتعاون مع شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة.
ومصنع لإنتاج المحاليل الطبية بالتعاون مع شركة فاكسيرا وشركة اكديما بالإضافة إلى إشراف وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ إنشاء مصنع لقاحات انفلونزا الطيور وأخيراً مصنع لتجهيز سيارات الاسعاف.
وأكد العصار أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عقد الجمعية التأسيسية الاولي لشركة “we can “نحن نستطيع” يوم الأحد المقبل بمقر وزارة الإنتاج الحربي وهي الشركة التي تضم ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي وشركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة وشركة فاركو قطاع خاص من أجل البدء في تنفيذ إقامة مصنع انتاج مضادات وعلاجات امراض الاورام.
وقال العصار إن البدء في تنفيذ مشروع مصنع لإنتاج علاجات أمراض الاورام يعتبر “أمن قومي”، واصبح ضرورة هامة خاصة في ظل ارتفاع اسعار استيراد هذه النوعية من العقاقير.
وأضاف أن وزارة الانتاج الحربي تسعي بكل طاقاتها لاستغلال امكاناتها التكنولوجية والبشرية الضخمة للتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات قومية تخدم المواطن المصري وتقلل الاستيراد وتوفر عملة صعبة للبلاد بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه أكد وزير الصحة الدكتور عماد الدين أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لاستغلال امكانات مصانعها التكنولوجية الكبيرة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهم صحة المواطن المصري، وقال عماد الدين إن البدء في تنفيذ مشروع إقامة مصنع لعلاج أمراض الأورام أمر في غاية الأهمية وطال انتظاره.
وأضاف أن وجود هذا المصنع سيوفر علي المرضي عناء التكلفة الباهظة لهذه الادوية وكذلك ضمان توافرها طول الوقت وعدم تأثر وجودها بنقص العملة الصعبة وقلة الاستيراد.
وأشار إلى أن ذلك الأمر سيعود بالنفع على الدولة، أيضا، في توفيرها للعملة الصعبة التى كانت تستنفذها في شراء عقاقير الأورام بأسعارها المرتفعة عالميا.
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