وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تأجير 1608 وحدات (90 م2 - 3 غرف وصالة) بالإسكان الاجتماعى لمحافظة شمال سيناء، يستفيد بها مواطنو المحافظة، مع تحرير بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق والمحافظة، يتضمن التزام المحافظة بنفس الضوابط المالية فى السداد لمحور الإيجار السابق إتاحة وحدات به فى المحافظة، والبالغ 410 جنيهات شهريًا، وسترد القيمة الإيجارية شهريًا للصندوق.

كما وافق المجلس على شراء المحافظة لـ64 وحدة لمجابهة حالات الإيواء العاجل (سيول – زلازل – غيرهما)، مع تحديد السعر بلجنة دراسة الأسعار بالوزارة، ويتم تقسيط ثمن الوحدات على 3 سنوات.

وقال مدبولي إن المجلس وافق أيضا على الشروع فى تنفيذ 10254 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، موزعة كالتالي: مساحات 70 م2 (إسكان اجتماعي) غرفتين وصالة، ومساحات 90 م2 (استثمارى) وذلك من أجل تلبية طلبات أبناء المحافظة بالحصول على وحدات بالإسكان الاجتماعى.

وقالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق، إن مجلس الإدارة وافق على بيع 48 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، لمحافظة المنيا، بسعر 154 ألف جنيه للوحدة، إضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة، على أن يتم السداد نقدًا، حيث ستقوم المحافظة باستخدام الوحدات لتسكين الحالات الحرجة من النساء اللاتى يتعرضن للعنف أو الإيذاء، استكمالا لمشروع مركز خدمات الأسرة وبحوث المرأة.

وأوضحت “عبد الحميد” أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على تمويل إنشاء 23 محلًا تجارية، وحضانة، ومخبزًا، بمشروع إنشاء مدينة الملك عبد الله (3000 وحدة سكنية – 125 عمارة)، بحى عتاقة بمحافظة السويس، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى – المرحلة الثانية، بإجمالي تكلفة تقديرية 2.8 مليون جنيه، وذلك من أجل توفير الخدمات لسكان المشروع.