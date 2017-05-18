ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة2017-05-18 10:51:08
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد وأن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الامطار على مناطق متفرقة تكون غزيرة ورعدية احيانا والرياح اغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 29
الإسكندرية 20 25
مطروح 18 24
بورسعيد 22 26
دمياط 22 25
بلطيم 20 24
الإسماعيلية 17 31
السويس 17 31
العريش 15 28
نخل 15 31
طابا 16 32
الطور 21 30
مرسى علم 25 36
الغردقة 23 36
شرم الشيخ 25 36
رفح 15 27
كاترين 18 28
سيوة 21 29
المنيا 20 32
الفيوم 20 30
رأس سدر 21 30
أبوسمبل 28 41
وسط الدلتا 20 29
أسيوط 20 34
سوهاج 25 35
الأقصر 27 40
أسوان 29 41
شلاتين 25 41
حلايب 26 38
الوادى الجديد 25 37
قنا 27 38
نويبع 25 34
السلوم 18 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 44
المدينة 26 39
الرياض 29 42
المنامة 32 37
أبوظبى 28 40
الدوحة 30 40
الكويت 30 43
دمشق 12 30
بيروت 18 25
عمان 13 30
القدس 17 28
غزة 20 27
بغداد 25 42
مسقط 31 38
صنعاء 12 29
الخرطوم 29 37
طرابلس 21 29
تونس 16 28
الجزائر 14 22
الرباط 14 26
نواكشوط 20 32
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06 17
اسطنبول 11 19
اسلام اباد 25 38
نيودلهى 29 43
جاكرتا 24 33
بكين 22 35
كوالامبور 24 32
طوكيو 17 24
أثينا 16 24
روما 14 26
باريس 08 16
مدريد 09 23
برلين 13 23
لندن 09 14
مونتريال 06 18
موسكو 09 20
نيويورك 20 30
واشنطن 19 31
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