كشفت اليوم ترانسيند الشركة المتخصصة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة، عن قرص التخزين SSD430، وهو أحدث الأقراص الصلبة ذات الحالة الساكنة (SSD) الذي يتمتع بمتانة عالية تتماشى مع المعايير الصناعية. ويعمل القرص الجديد وفق منفذ ساتا 3 الذي يتميز بسرعة تبلغ 6 جيجابت في الثانية، مما يؤمن سرعة في قراءة وكتابة البيانات تصل إلى 560 و 490 ميجابايت في الثانية على التوالي.

كما يتمتع القرص الجديد بموثوقية عالية في العمل وبتصميمه الأنيق ذو الأبعاد الصغيرة. كما تم تزويد القرص بتقنيات مثل (LDPC) وكود تصحيح الأخطاء (ECC) وتقنيات متقدّمة للحماية، مما يجعله الخيار المثالي للاستخدامات الصناعية.

يعتمد القرص الجديد في تصميمه على شرائح فلاشية ثلاثية الأبعاد من نوع (MLC NAND)، ويساهم اعتماد الشرائح ثلاثية الأبعاد على الارتقاء بسرعة القرص إلى مستويات قياسية تصل إلى 560 ميجابايت في الثانية للقراءة و490 ميجابايت في الثانية للكتابة، كما أن سرعة نقل البيانات العشوائية تصل إلى مستويات قياسية تبلغ 310 ميجابايت في الثانية للقراءة و350 ميجابايت في الثانية للكتابة، كما تتميز الشرائح ثلاثية الأبعاد باستهلاكها المنخفض للطاقة والموثوقية العالية في العمل، مما يشير إلى أن ترانسيند قد صممت القرص الجديد للعمل لمدة طويلة بأداء متزن مع مختلف أنواع البيانات والتطبيقات، كما أن القرص مناسب للكمبيوترات المستخدمة في مجال الصناعة وللآلات المبرمجة وللأنظمة الصناعية الخالية من مراوح التبريد.

زودت شركة ترانسيند القرص الجديد بذاكرة كاش من نوع (DDR3 DRAM) وأخرى من نوع SLC لتسريع عملية القراءة والكتابة، إضافة إلى تقنية تصحيح الأخطاء المتقدّمة (LDPC ECC) لحماية البيانات، كما يأتي القرص بميزة (Sleep Mode) لتخفيف استهلاك الطاقة وتقنية (Power Shield) وتقنية الإدارة الذكية (Intelligent Block Management) وتقنية (Global Wear Leveling) وكل هذه التقنيات مصممة لتعزيز متانة القرص وموثوقيته في العمل.

توفر شركة ترانسيند مع هذا القرص برنامج (SSD Scope Pro)، ويتضمن أداة سهلة لمراقبة حالة وسلامة القرص ومساعدته على العمل بصورة أكثر كفاءة على المدى الطويل. ويوفر البرنامج أدوات لعرض معلومات عن القرص وتقنية (S.M.A.R.T) لفحص حالة القرص، وأدوات لفحص القرص من الأخطاء، وميزة الحذف الآمن لمحتويات القرص، ومؤشر لحالة القرص، وأداة لنسخ النظام، وأداة لمراقبة القرص عن بعد.

يتوفر القرص الجديد بسعات مختلفة تبلغ 120 و 240 جيجابايت، كما يحظى بضمان لمدة ثلاث أعوام من شركة ترانسيند.

