رحبت حركة الإعلام الإيجابي بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد والذى تضمن تحذيرا لوسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامي به ألفاظ بذيئة أو أمور تهدد قيم المجتمع و شددت على كامل دعمها ومساندتها للإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد المخالفين حسبما يقضي القانون المنظم لأعمال المجلس.

وأشارت الحركة في بيان لها أن البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتفق مع المبادئ التي دعت لها الحركة منذ انطلاقها في التاسع عشر من مارس من العام الماضي وجددت التأكيد عليها في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتدشينها والذي أقيم بمسرح الهناجر وشهد تكريما لعدد من الإعلاميين والمسئولين والشخصيات العامة في الخامس والعشرين من إبريل الماضي خاصة ما يتعلق بدعوة قنوات التليفزيون الفضائية والأرضية باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع فيما تقدمة من مسلسلات وبرامج وإعلانات تقدم المتعة والإبداع والمعرفة وتشيع البهجة وترقي بالذوق العام.

كما أعربت الحركة عن كامل تضامنها مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضرورة إحالة المخالفين إلى النقابة المختصة بتوقيع الجزاء المكافيء للمخالفة وكذا إعمال المجلس لسلطاته مع المؤسسة المخالفة بعد التحقق من صحة الشكو فضلا عن الترحيب بقرار المجلس بإنشاء مرصد يتابع مدي مراعاة الأعمال المذاعة أو المعروضة لقوانين وقيم المجتمع.