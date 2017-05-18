طالبت تركيا اليوم الخميس برحيل المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بريت ماكجورك لدعمه التنظيمات الإرهابية، وفق ما نقلته صحيفة (ديلي صباح) التركية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو - في تصريحات تلفزيونية إنه “من الجيد لو تم استبداله”.

وشدد الوزير التركي على أن ماكجورك “يدعم بوضوح إرهابيي تنظيم حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابيين”.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو خلال الأسابيع الماضية المبعوث الأمريكي إلى جانب إرهابيي تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي وقادة مطلوبين لتركيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

ووافق مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسليح قوات كردية تقاتل مسلحي تنظيم (داعش) في سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقالت متحدثة باسم البنتاجون إن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، “سيزود بأسلحة ومعدات للمساعدة في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في الرقة”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور الذى يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 وتصنفه مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كتنظيم إرهابي.