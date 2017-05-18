المخابرات الأفغانية تحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في كابول2017-05-18 10:50:18
أحبطت المخابرات الأفغانية خطط حركة طالبان لتنفيذ سلسلة من الهجمات في العاصمة كابول.
وجاء في بيان المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان- وفق ما أوردته وكالة (خامة برس) الأفغانية للأنباء اليوم الخميس- أن قوات الأمن الأفغانية ضبطت أحد مخابئ متمردي طالبان في كابول وقتلت أحد المسلحين.
وأضاف البيان أن العملية جرت بالقرب من منطقة موساهى في كابول، وأفاد بأن المسلح الذي قُتل خلال العملية شارك بشكل نشط في هجمات إرهابية وتفجيرات، مضيفا أنه تم اعتقال اثنين من رفاقه أيضا خلال العملية الأمنية.
وذكرت المديرية الوطنية للأمن أن عناصر المخابرات الأفغانية صادروا أيضا ثلاثة أجهزة متفجرة محلية الصنع ومخبأ كبير للذخائر ووثائق لنشر الدعاية لصالح حركة طالبان إلى جانب أنواع أخرى من المعدات العسكرية.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك عناصر طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.
وتأتي هذه العملية بينما تحاول الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة شن هجمات في المدن الرئيسية في البلاد بما في ذلك العاصمة كابول، في إطار جهودها لزعزعة استقرار البلاد.
يذكر أن المسلحين شنوا هجوما السبت الماضي على سيارة حكومية، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن موظفتين حكوميتين وإصابة ثلاثة آخرين في كابول.
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