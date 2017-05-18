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علماء يكتشفون وجود علاقة بين الجرثومة المعوية والسكتة الدماغية
إصابة الأطفال بالسكتة الدماغية

علماء يكتشفون وجود علاقة بين الجرثومة المعوية والسكتة الدماغية

2017-05-18 10:45:39

توصل فريق دولي من العلماء برئاسة العالم الأمريكي مارك كاهن من جامعه بنسلفانيا إلى أن هناك علاقة بين الجرثومة البكتيرية التي تصيب الجهاز الهضمي والسكتة الدماغية.

واستنتج العلماء أن الجرثومة البكتيرية تلعب دورا في تشوهات الأوعية الدموية في المخ والتي تعرف باسم الوعاء الآمن للأوعية الدموية أو اللمفاوية والتي تسبب خللا في الأوعية الدموية للجهاز العصبي المركزي والذي يصيب شخصا من بين كل 200 شخص ، ليتسبب فى نزيف في المخ و نوبات الصرع ، و لا يوجد له علاج حتى الآن باستثناء الجراحة .

و أشارت العالمة الفرنسية المشاركة في هذه الدراسة، أن الوعاء الآمن للأوعية الدموية أو اللمفاوية ينجم عن خلل جينى من بين خمسة تحورات جينية، في الوقت الذي توصلت فيه إلى ثلاثة تحورات مساهمة في الإصابة بتلف الوعاء الآمن للأوعية الدموية .

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